У марки Marni новый исполнительный директор

В составе топ-менеджмента итальянского модного дома произошли кадровые перестановки.

На днях стало известно, что Стефано Биондо, являвшийся в последние полтора года генеральным директором марки Marni покидает группу OTB. О причинах расставания топ-менеджера и компании ни одна из сторон не распространяется. Однако сразу же за этой новостью было опубликовано сообщение, что новым CEO бренда назначена Барбара Кало, которая в последние три года исполняла обязанности директора по омниканальности.