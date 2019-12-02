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Артем Кузелев

У марки Marni новый исполнительный директор

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  • 02 Декабря 201911:57
Сюжеты: Marni

В составе топ-менеджмента итальянского модного дома произошли кадровые перестановки.

На днях стало известно, что Стефано Биондо, являвшийся в последние полтора года генеральным директором марки Marni покидает группу OTB. О причинах расставания топ-менеджера и компании ни одна из сторон не распространяется. Однако сразу же за этой новостью было опубликовано сообщение, что новым CEO бренда назначена Барбара Кало, которая в последние три года исполняла обязанности директора по омниканальности.

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