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Артем Кузелев

У марки Nina Ricci новые креативные директора

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  • 29 Августа 201823:20
Сюжеты: Nina Ricci

Во главе французского дома моды встали два победителя фестиваля моды и фотографии в Йере.

Руководство парижского дома Nina Ricci наконец-то объявило о том, кто займется дизайном новых коллекций. Теперь у люксовой марки сразу два креативных директора – дизайнерский дуэт Рашми Боттер и Лизи Херренберг. Ранее модельеры стали победителями фестиваля в Йере, где представили свою молодую марку Botter. До этого Боттер и Херренберг становились финалистами премии LVMH Prize.

В Nina Ricci дизайнеры дебютируют осенью с межсезонной коллекцией будущего года, затем в марте представят коллекцию сезона осень-зима 2019/20.

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