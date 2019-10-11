У марки Puma вышла коллаборация с Karl Lagerfeld

В онлайн- и оффлайн-продаже появилась капсульная коллекция двух брендов.

Марки Puma и Karl Lagerfeld выпустили вторую коллаборацию. В новую капсульную коллекцию вошли одежда в спортивном стиле, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. Особе внимание стоит уделить трем новым моделям кроссовок, которые отлично сочетаются с яркими вещами коллекции. Приобрести новинки можно в интернет-магазин и отделах Puma.