Вход
ADV



Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (285)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У марки Puma вышла коллаборация с Karl Lagerfeld

  • 85
  • 0
  • 11 Октября 201910:30
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Puma

В онлайн- и оффлайн-продаже появилась капсульная коллекция двух брендов.

Марки Puma и Karl Lagerfeld выпустили вторую коллаборацию. В новую капсульную коллекцию вошли одежда в спортивном стиле, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. Особе внимание стоит уделить трем новым моделям кроссовок, которые отлично сочетаются с яркими вещами коллекции. Приобрести новинки можно в интернет-магазин и отделах Puma.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru