У марки Reebok новый экопроект

До середины сентября в 12 российских магазинах бренда будут приниматься на переработку старые спортивные вещи.

Марка Reebok начала на территории России масштабную экологическую акцию. С 15 августа по 16 сентября в 12 магазинах бренда в Москве, Петербурге, Казани и Сочи реализуется проект «Всем зачет». В течение месяца все желающие могут приносить в магазины Reebok свои отслужившие спортивные вещи, сдавать их в специальный бокс и получать за это скидку в 20% на такую же вещь из новой коллекции.

Старая же одежда отправится в компанию Charity Shop и благотворительному фонду «Второе дыхание». Те вещи, которые хорошо сохранились, будут переданы малоимущим семьям, а остальные будут переработаны.