У марки Roberto Cavalli новый дизайнер

В итальянской компании подтвердили о назначении Фаусто Пуглизи консультантом по дизайну.

Итальянский дом моды опубликовал официальный релиз о назначении Фаусто Пуглизи на пост консультанта-дизайнера. Первую коллекцию для Roberto Cavalli модельер представит уже в январе 2021 года. Сообщается, что Пуглизи будет отвечать за все направления работы марки.

«Я горжусь возможностью внести свой вклад в развитие этого необыкновенного бренда и особенно польщен тем, что смогу дальше культивировать гламурный и утонченный образ Roberto Cavalli, – рассказал Пуглизи. – Я очень хочу разрабатывать мои идеи инклюзивности и красоты и расширять диалог между разными культурами, придавая ему интенсивное эстетическое звучание. У меня есть уникальный шанс написать новую главу в истории Cavalli, прославляя высокие итальянские стандарты ремесленнического мастерства».

О Пуглизи известно, что он является основателем собственной одноименной марки. Ранее дизайнер сотрудничал с брендами Blumarine и Versace, работал креативным директором Ungaro.