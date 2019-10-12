У марки Stella McCartney новый генеральный директор

Компанию возглавил Габриэле Маджо, ранее числившийся главой дома Moschino.

Марка Stella Mccartney объявила о новом назначении. С 21 октября должность генерального директора компании займет Габриэле Маджо, который ранее возглавлял итальянский дом Moschino. Маджо уволился из Moschino в сентябре и сразу же начал готовить переезд в Лондон. Отмечается, что перед новым топ-менеджером будут стоять сложные задачи, в том числе развитие и поддержание стратегии устойчивого развития, а также выстраивания отношений с холдингом LVMH, с которым Маккартни подписала контракт минувшим летом.