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Артем Кузелев

У марки Stella McCartney новый генеральный директор

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  • 12 Октября 201911:30
Сюжеты: Stella McCartney

Компанию возглавил Габриэле Маджо, ранее числившийся главой дома Moschino.

Марка Stella Mccartney объявила о новом назначении. С 21 октября должность генерального директора компании займет Габриэле Маджо, который ранее возглавлял итальянский дом Moschino. Маджо уволился из Moschino в сентябре и сразу же начал готовить переезд в Лондон. Отмечается, что перед новым топ-менеджером будут стоять сложные задачи, в том числе развитие и поддержание стратегии устойчивого развития, а также выстраивания отношений с холдингом LVMH, с которым Маккартни подписала контракт минувшим летом.

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