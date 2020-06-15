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Артем Кузелев

У марки TAG Heuer новый генеральный исполнительный директор

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  • 15 Июня 202017:22
Сюжеты: TAG HEUER

Пост топ-менеджера в часовой бренде с 1 июля 2020 года займет Фредерик Арно.

Этим летом Стефан Бьянки, ранее занимавший должность генерального исполнительного директора TAG Heuer, возглавит часовое и ювелирное подразделения холдинга LVMH и будет управлять брендами Maisons Chaumet, Fred, TAG Heuer, Hublot и Zenith. Освободившееся место досталось Фредерику Арно, который приступит к своим новым обязанностями 1 июля 2020 года. Бернар Арно, председатель правления и главный исполнительный директор LVMH, прокомментировал кадровые перестановки: «Эти два назначения демонстрируют нашу полную уверенность в потенциале роста брендов. Я желаю им обоим всяческих успехов в будущем».

 
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