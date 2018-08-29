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Артем Кузелев

У марки Thom Browne новый владелец

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  • 29 Августа 201814:16
Сюжеты: Thom Browne

Итальянская компания Ermenegildo Zegna Group сообщила о приобретении американской марки, созданной Томом Брауном.

Итальянский холдинг Ermenegildo Zegna Group выкупил контрольный пакет акций марки Thom Browne. Теперь компании принадлежит 85% американского бренда, что равняется примерно 500 млн долларов. Еще 15% активов продолжают оставаться в руках дизайнера-основателя Тома Брауна. О том, как сильно изменится политика марки, не сообщается.

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