У марки Thom Browne новый владелец

Итальянская компания Ermenegildo Zegna Group сообщила о приобретении американской марки, созданной Томом Брауном.

Итальянский холдинг Ermenegildo Zegna Group выкупил контрольный пакет акций марки Thom Browne. Теперь компании принадлежит 85% американского бренда, что равняется примерно 500 млн долларов. Еще 15% активов продолжают оставаться в руках дизайнера-основателя Тома Брауна. О том, как сильно изменится политика марки, не сообщается.