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Артем Кузелев

У марки Tod's новый дизайнер

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  • 21 Октября 201911:08
Сюжеты: Tod’s

Бывший креативный директор Bottega Veneta возглавил итальянский бренд.

Новым главным дизайнером итальянской марки Tod's стал Вальтер Кьяппони. До этого он занимал пост креативного директора Bottega Veneta. Еще ранее Кьяппони сотрудничал с такими известными брендами, как Gucci, Miu Miu и Valentino. Дебютную коллекцию для Tod's дизайнер представит после Нового года, в рамках Недели моды сезона осень-зима 2020-2021.

 

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