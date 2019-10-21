У марки Tod's новый дизайнер

Бывший креативный директор Bottega Veneta возглавил итальянский бренд.

Новым главным дизайнером итальянской марки Tod's стал Вальтер Кьяппони. До этого он занимал пост креативного директора Bottega Veneta. Еще ранее Кьяппони сотрудничал с такими известными брендами, как Gucci, Miu Miu и Valentino. Дебютную коллекцию для Tod's дизайнер представит после Нового года, в рамках Недели моды сезона осень-зима 2020-2021.