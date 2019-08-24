Вход
ADV



Интересно
Uniqlo (164)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У марки Uniqlo появился собственный журнал

  • 118
  • 0
  • 24 Августа 201911:28
Сюжеты: Uniqlo

Печатное издание можно будет бесплатно забрать из магазинов бренда в сентябре.

Марка Uniqlo в последние дни богата на новости. После открытия российского онлайн-магазина бренд сообщил, что выпустил первый номер собственного журнала LifeWear. Выпуск посвящен осенне-зимней коллекции и получился довольно объемным – под стильной рисованной обложкой целых 120 страниц! В магазинах он появится в сентябре и будет распространяться бесплатно. Тираж дебютного номера на английском и японском языках – около миллиона экземпляров.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru