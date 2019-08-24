У марки Uniqlo появился собственный журнал

Печатное издание можно будет бесплатно забрать из магазинов бренда в сентябре.

Марка Uniqlo в последние дни богата на новости. После открытия российского онлайн-магазина бренд сообщил, что выпустил первый номер собственного журнала LifeWear. Выпуск посвящен осенне-зимней коллекции и получился довольно объемным – под стильной рисованной обложкой целых 120 страниц! В магазинах он появится в сентябре и будет распространяться бесплатно. Тираж дебютного номера на английском и японском языках – около миллиона экземпляров.