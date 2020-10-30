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Артем Кузелев

У марки Zara появилась собственная линия белья

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  • 30 Октября 202017:16
Сюжеты: Zara

Продажи дебютной коллекции бельевой линии Zara стартовали неделю назад.

Испанская марка Zara запустила собственную линейку нижнего белья и одежды для сна. Об этом в компании сообщили неделю назад вместе со стартом продаж дебютной коллекции. Ее составило более 125 моделей, в числе которых разнообразные бра, боди, пижамы, леггинсы, комбинации, маски для сна, кашемировые носки и другие вещи. Такой широкий модельный ряд, по мнению руководства компании, должен обеспечить Zara активные продажи в период вновь начинающихся локдаунов. В марке отметили, что весной, когда пандемия только пришла в Европу, спрос на красивую и комфортную домашнюю одежду заметно вырос.

 
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