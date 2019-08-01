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Артем Кузелев

У Массимилиано Джорджетти новая должность

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  • 01 Августа 201911:08
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Бывший креативный директор Salvatore Ferragamo стал главой факультета моды в школе Polimoda.

Руководство флорентийской школы Polimoda объявило о новом назначении. На пост главы факультета моды был приглашен бывший креативный директор марки Salvatore Ferragamo Массимилиано Джорджетти. Теперь перед дизайнером стоит задача сделать манеру выпускников учебного заведения узнаваемой во всем мире.

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