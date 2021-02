У Massimo Dutti вышла капсульная коллекция ко Дню святого Валентина

Испанская марка, входящая в конгломерат Inditex, представила лукбук новой капсулы, получившей название In the Mood for Love. Специальная коллекция посвящена Дню святого Валентина и адресуется мужчинам и женщинам для прогулок с любимыми.

Коллекция разделена на две части. В женской представлены объемные рубашки, леггинсы, пальто, бомберы и пуховики оверсайз. В мужской части можно найти худи, джемперы, брюки, парки и теплые куртки с капюшоном. Основная палитра капсулы составлена из красного, черного, белого, коричневого и оливкового цветов. Приобрести вещи из новой коллекции можно на официальном сайте Massimo Dutti.