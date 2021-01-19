У Мэй Маск новый контракт с голливудским агентством CAA Fashion

Мать Илона Маска подписала контракт с голливудским агентством CAA Fashion. Мэй Маск уже 50 лет работает моделью и пока что не собирается завершать карьеру. Об этом говорит новый контракт, который Маск заключила с голливудским агентством CAA Fashion.

Агентство CAA Fashion начало работу в 2020 году. Компания Кристианом Карино представляет интересы многих актеров, режиссеров и сценаристов. В августе агентство объединилось с PR-агентством KCD, работающим в модной индустрии. Одной из клиенток компаний стала Мэй Маск, которая в свои 69 лет является лицом косметической марки CoverGirl. Кроме работы модели, Маск также владеет собственным велнесс-бизнесом, а также является автором книги «Женщина составляет план», ставшей бестселлером в 20 странах.