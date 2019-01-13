У Moschino проблемы с расизмом

Бывшая сотрудница голливудского бутика итальянского дома моды обвиняет компанию в дискриминации темнокожих покупателей.

Одна из бывших сотрудниц магазина Moschino в Западном Голливуде подала в суд на бывшего работодателя. Шамаэль Латайллад обвиняет компанию в предвзятом отношении к темнокожим покупателям, которые не выглядят состоятельными. По словам девушки, у персонала бутика было принято называть таких клиенток «Серена», что ассоциируется с именем теннисистки Серены Уильямс. Кроме того, сотрудникам магазина было рекомендовано более пристально наблюдать за темнокожими покупателями, а также разрешалось отказывать им в обслуживании.

Истица также заявляет, что сама она столкнулась с расизмом внутри компании и уволена была из-за своего американо-гаитянского происхождения. Девушка отметила, что управляющая магазином подвергала ее издевкам и говорила, что Латайллад практикует вуду. Также в иске заявлены обвинения в сексуальных домогательствах, унижении на почве религии, распространении оскорбительной информации и в итоге нарушении условий трудового договора.