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Артем Кузелев

У Mugler сразу пять новых ароматов

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  • 15 Августа 201817:52
Сюжеты: Thierry Mugler, Косметика и парфюмерия

Парижский дом моды анонсировал выход новой коллекции гендерно нейтральных ароматов.

Парфюмеры Mugler представили обновленную коллекцию Mugler Cologne. Сразу пять новинок поступит в онлайн-продажу 1 сентября. Ароматы отличаются от другой парфюмерии своей гендерной нейтральностью, а также возможностью их миксовать. Адресуется коллекция скорее молодой аудитории: мужчинам и женщинам до 35 лет. Стоимость одного флакона составит 70 долларов.

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