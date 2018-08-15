У Mugler сразу пять новых ароматов

Парижский дом моды анонсировал выход новой коллекции гендерно нейтральных ароматов.

Парфюмеры Mugler представили обновленную коллекцию Mugler Cologne. Сразу пять новинок поступит в онлайн-продажу 1 сентября. Ароматы отличаются от другой парфюмерии своей гендерной нейтральностью, а также возможностью их миксовать. Адресуется коллекция скорее молодой аудитории: мужчинам и женщинам до 35 лет. Стоимость одного флакона составит 70 долларов.