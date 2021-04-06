У мужской линии Calvin Klein новый дизайнер

В американской марке сообщили о новом назначении. Команду компании пополнил дизайнер Вилли Чаваррия.

Спустя месяц после назначения компания Calvin Klein официально объявила, что мужскую линию возглавит Вилли Чаваррия. Полностью должность дизайнера звучит как старший вице-президент дизайн-направления Calvin Klein в Северной Америке и мужской линии Global Essentials.

Об опыте Чаваррия известно, что ранее он сотрудничал с марками American Eagle Outfitters, Ralph Lauren, Voler и Dickies Construct. Кроме того, дизайнер работал в Yeezy и Palmer Trading Co. Также у него есть собственная марка.