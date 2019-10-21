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Артем Кузелев

У мужской линии Lacoste новый глава

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  • 21 Октября 201911:07
Сюжеты: Lacoste

Марк Говард Томас покинул марку Helmut Lang, чтобы возглавить мужское направление французского бренда.

Парижская марка Lacoste объявила о назначении нового креативного директора мужской линии. Направление возглавил Марк Говард Томас, который недавно оставил место креативного директора Helmut Lang. Дизайнер расстался с брендом спустя год сотрудничества и теперь будет работать над мужскими коллекциями Lacoste.

О том, когда Томас дебютирует во французской марке, не сообщается. Также пока что неизвестно, кто займет его место в Helmut Lang или же Томас Кроусон будет единственным креативным директором бренда.

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