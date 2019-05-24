У Наоми Кэмпбелл новый контракт

Британская супермодель начала сотрудничество с новым модельным агентством.

Представители Наоми Кэмпбелл сообщили, что супермодель подписала контракт с новым модельным агентством. Если раньше интересы Наоми представляло агентство DNA Model Management, то теперь Черная пантера работает с Models1. Агентство работает с 1968 года и известно на весь мир как одно из самых авторитетных и успешных. В свое время оно работало с такими иконами модельного бизнеса и модной индустрии, как Твигги и Линда Евангелиста.