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Артем Кузелев

У Наоми Кэмпбелл новый контракт

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  • 24 Мая 201900:08
Сюжеты: Naomi Campbell

Британская супермодель начала сотрудничество с новым модельным агентством.

Представители Наоми Кэмпбелл сообщили, что супермодель подписала контракт с новым модельным агентством. Если раньше интересы Наоми представляло агентство DNA Model Management, то теперь Черная пантера работает с Models1. Агентство работает с 1968 года и известно на весь мир как одно из самых авторитетных и успешных. В свое время оно работало с такими иконами модельного бизнеса и модной индустрии, как Твигги и Линда Евангелиста.

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