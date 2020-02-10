У Оливье Тейскенса новая работа

Бельгийский дизайнер назначен креативным директором бренда Azzaro.

Руководство марки Azzaro назвали имя нового креативного директора. Во главе коллекция бренда встал талантливый бельгийский дизайнер Оливье Тейскенс. Оливье возглавит кутюрное направление Azzaro, а также займется созданием коллекций прет-а-порте и мужских и женских аксессуаров. Дебютирует новый креативный директор на предстоящей Неделе высокой моды, которая пройдет с 5 по 9 июля 2020 года.