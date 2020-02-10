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Артем Кузелев

У Оливье Тейскенса новая работа

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  • 10 Февраля 202017:30

Бельгийский дизайнер назначен креативным директором бренда Azzaro.

Руководство марки Azzaro назвали имя нового креативного директора. Во главе коллекция бренда встал талантливый бельгийский дизайнер Оливье Тейскенс. Оливье возглавит кутюрное направление Azzaro, а также займется созданием коллекций прет-а-порте и мужских и женских аксессуаров. Дебютирует новый креативный директор на предстоящей Неделе высокой моды, которая пройдет с 5 по 9 июля 2020 года.

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