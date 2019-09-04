У Оливии Палермо будет своя онлайн-платформа для шопинга

Итальянская блогерша и икона стиля запускает собственный проект онлайн-шопинга.

Итальянка Олвиия Палермо известна на весь мир как автор одного из самых успешных фэшн-блогов. Девушка успела посотрудничать с огромным количеством брендов и журналами о моде, а теперь готовится запустить собственный проект в области e-commerce. Платформа будет работать на базе сайта Оливии в качестве онлайн-магазина сумок, обуви и других аксессуаров. Вероятно, запуск сервиса станет шагом к созданию личного бренда.