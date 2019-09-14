У Pantone новая палитра для сезона весна-лето 2020

Авторитетный институт цвета представил главные оттенки будущего сезона.

Для сезона сезона весна-лето 2020 эксперты Pantone отобрали огненно-красный, шафрановый и классический синий. Палитру, которая станет актуальной через полгода, составили 16 цветов. Среди них бискайский зеленый, оливковый, мозаичный синий, цвет выцветшего денима, светло-желтый, кораллово-розовый, цвет апельсиновой корки, виноградно-фиолетовый, бежевый, цвет корицы, бриллиантовый белый, цвет военно-морского кителя и пепельно-серый. Это будет по-настоящему яркий и нескучный сезон!