Вход
ADV



Интересно
PANTONE (17)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У Pantone новая палитра для сезона весна-лето 2020

  • 88
  • 0
  • 14 Сентября 201911:51
Сюжеты: PANTONE, Весна-лето 2020

Авторитетный институт цвета представил главные оттенки будущего сезона.

Для сезона сезона весна-лето 2020 эксперты Pantone отобрали огненно-красный, шафрановый и классический синий. Палитру, которая станет актуальной через полгода, составили 16 цветов. Среди них бискайский зеленый, оливковый, мозаичный синий, цвет выцветшего денима, светло-желтый, кораллово-розовый, цвет апельсиновой корки, виноградно-фиолетовый, бежевый, цвет корицы, бриллиантовый белый, цвет военно-морского кителя и пепельно-серый. Это будет по-настоящему яркий и нескучный сезон!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru