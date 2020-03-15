У премии CFDA появились новые номинации

Совет модных дизайнеров Америки объявил, что с этого года премия будет вручатся еще в нескольких категориях.

В обновленный список номинаций премии CFDA вошли «Мужской международный дизайнер года», «Женский международный дизайнер года», «Лицо года» и «Бренд года». Расширение категорий связано с желанием членов совета привлечь к премии внимание зарубежных дизайнеров. Изменения коснулись и номинации «Позитивные изменения»: теперь она разделится на два направления – «Устойчивое развитие» и «Позитивное социальное влияние».

Впервые награды в новых номинациях будут вручены на официальной церемонии CFDA Fashion Awards 8 июня 2020 года в Публичной библиотеке Нью-Йорка.