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Артем Кузелев

У премии CFDA появились новые номинации

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  • 15 Марта 202011:23
Сюжеты: CFDA

Совет модных дизайнеров Америки объявил, что с этого года премия будет вручатся еще в нескольких категориях.

В обновленный список номинаций премии CFDA вошли «Мужской международный дизайнер года», «Женский международный дизайнер года», «Лицо года» и «Бренд года». Расширение категорий связано с желанием членов совета привлечь к премии внимание зарубежных дизайнеров. Изменения коснулись и номинации «Позитивные изменения»: теперь она разделится на два направления – «Устойчивое развитие» и «Позитивное социальное влияние».

Впервые награды в новых номинациях будут вручены на официальной церемонии CFDA Fashion Awards 8 июня 2020 года в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

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