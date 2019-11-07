Вход
ADV



Интересно
Raf Simons (81)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У преподавательницы Рафа Симонса вышла книга

  • 154
  • 0
  • 07 Ноября 201901:06
Сюжеты: Raf Simons

В продаже появилась книга Life is Vortex Линды Лоппа, важной фигуры в области модного образования.

Линда Лоппа известна тем, что в течение 25 лет возглавляла фэшн-направление Антверпенской академии изящных искусств. Она была преподавательницей таких известных и успешных сегодня дизайнеров, как Мартин Маржела, Раф Симонс, Хайдер Акерманн и Демна Гвасалия. Кроме того, Линда первая обратила внимание на потенциал Дриса ван Нотена, инициировав международную дистрибуцию его марки Dries van Noten. Лоппа также помогла Рафу Симонсу с организацией его дебютного показа в 1995 году, занимала должность директора музея моды MoMu, в течение восьми лет была деканом Polimoda. Сегодня ей принадлежит студия Linda Loppa Factory. В своей книге Лоппа рассказывает о методах работы, вспоминает ярких персон, которые вдохновили ее, рассуждает об искусстве, моде и архитектуре. Стоимость книги Life is Vortex – 30 долларов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru