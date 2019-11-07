У преподавательницы Рафа Симонса вышла книга

В продаже появилась книга Life is Vortex Линды Лоппа, важной фигуры в области модного образования.

Линда Лоппа известна тем, что в течение 25 лет возглавляла фэшн-направление Антверпенской академии изящных искусств. Она была преподавательницей таких известных и успешных сегодня дизайнеров, как Мартин Маржела, Раф Симонс, Хайдер Акерманн и Демна Гвасалия. Кроме того, Линда первая обратила внимание на потенциал Дриса ван Нотена, инициировав международную дистрибуцию его марки Dries van Noten. Лоппа также помогла Рафу Симонсу с организацией его дебютного показа в 1995 году, занимала должность директора музея моды MoMu, в течение восьми лет была деканом Polimoda. Сегодня ей принадлежит студия Linda Loppa Factory. В своей книге Лоппа рассказывает о методах работы, вспоминает ярких персон, которые вдохновили ее, рассуждает об искусстве, моде и архитектуре. Стоимость книги Life is Vortex – 30 долларов.