У Рианны выходит фотоальбом-биография

Певица и дизайнер анонсировала выход автобиографии, которая будет состоять исключительно из фотографий.

На своей странице в Instagram Рианна опубликовала анонс визуальной автобиографии. По словам певицы и дизайнера, она работала над книгой пять лет, и теперь 504-страничный фолиант готов выйти в свет. Под обложкой поклонники Рианны найдут 1050 фотографий разного времени: от детства РиРи в Барбадосе до последних фотосессий. Многие снимки будут опубликованы впервые. Приобрести фотобук можно будет за 150 долларов.