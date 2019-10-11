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Артем Кузелев

У Рианны выходит фотоальбом-биография

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  • 11 Октября 201910:28
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Певица и дизайнер анонсировала выход автобиографии, которая будет состоять исключительно из фотографий.

На своей странице в Instagram Рианна опубликовала анонс визуальной автобиографии. По словам певицы и дизайнера, она работала над книгой пять лет, и теперь 504-страничный фолиант готов выйти в свет. Под обложкой поклонники Рианны найдут 1050 фотографий разного времени: от детства РиРи в Барбадосе до последних фотосессий. Многие снимки будут опубликованы впервые. Приобрести фотобук можно будет за 150 долларов.

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