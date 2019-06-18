У Roberto Cavalli появились потенциальные покупатели

Сразу три крупных инвесторов заявили о желании спасти итальянский дом моды от банкротства.

В конце прошлой недели руководство итальянского дома Roberto Cavalli получило предложения сразу от нескольких инвесторов. Названия заинтересованных компаний и имена бизнесменов пока что не раскрываются, однако источники близкие марке сообщают о трех потенциальных покупателях. Если верить инсайдерской информации, на мажоритарный пакет Roberto Cavalli претендуют фонд Infinity Group (США), агентство люксовой недвижимости Damac (ОАЭ) и европейский конгломерат OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf и Marni). Как будет развиваться ситуация, покажет время, однако на данный момент итальянская компания имеет общую задолженность 105 млн евро.