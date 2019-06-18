Вход
ADV



Интересно
Roberto Cavalli (172)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У Roberto Cavalli появились потенциальные покупатели

  • 18
  • 0
  • 18 Июня 201913:16
Сюжеты: Roberto Cavalli

Сразу три крупных инвесторов заявили о желании спасти итальянский дом моды от банкротства.

В конце прошлой недели руководство итальянского дома Roberto Cavalli получило предложения сразу от нескольких инвесторов. Названия заинтересованных компаний и имена бизнесменов пока что не раскрываются, однако источники близкие марке сообщают о трех потенциальных покупателях. Если верить инсайдерской информации, на мажоритарный пакет Roberto Cavalli претендуют фонд Infinity Group (США), агентство люксовой недвижимости Damac (ОАЭ) и европейский конгломерат OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf и Marni). Как будет развиваться ситуация, покажет время, однако на данный момент итальянская компания имеет общую задолженность 105 млн евро.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru