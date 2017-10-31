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Артем Кузелев

У российского Buro 24/7 новый главный редактор

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  • 31 Октября 201720:51

Российскую редакцию онлайн-издания возглавила Екатерина Дарма.

Теперь за отечественную версию онлайн-издания будет отвечать Екатерина Дарма. Бывший директор по маркетингу компании и один из людей, сформировавших образ Buro 24/7 на российском и международном рынках, стала главным редактором. Издание «Ведомости» отмечает, что летом этого года переговоры с компанией также вела Ксения Собчак, однако выбор руководства был сделан в пользу уже проверенного сотрудника.

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