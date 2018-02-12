У российского Vogue новый главный редактор

Во главе российской версии Библии моды встала Маша Федорова, ранее возглавлявшая журнал Glamour.

В течение последних семи лет Маша Федорова занимала пост главного редактора российской версии Glamour. После ухода из Vogue Виктории Давыдовой издательский дом Conde Nast предложил Маше занять освободившееся место главного редактора Библии моды. Комментируя назначение, президент Conde Nast Россия Анита Гиговская так отметила заслуги Федоровой: «За восемь лет во главе самого тиражного модного журнала страны Маша привнесла в Glamour мегатонны драйва, современных тем и проектов, от съемок с параолимпийцами до специальной рубрики моды для девушек немодельных размеров. При Маше цитируемость и упоминаемость Glamour выросли в разы, премия «Женщина года Glamour» стала заметным светским событием в Москве, фанатские сообщества Glamour в соцсетях выросли до рекордных размеров».