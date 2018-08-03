У Salvatore Ferragamo новый генеральный директор

Итальянский дом моды пригласил Микаэлу Ле Дивелек Лемми возглавить компанию.

Итальянский роскошный бренд сообщил, что бывший исполнительный директор Gucci станет генеральным директором Salvatore Ferragamo. Сегодня марка фиксирует 23-процентный спад прибыли, и именно этой проблемой должна будет в первую очередь заняться Микаэла. В официальном пресс-релизе бренда сообщается, что на новый гендиректор планирует инвестировать больше средств в электронную коммерцию и онлайн-коммуникации. Однако более ощутимые изменения коснутся инвестиций в человеческий ресурс.