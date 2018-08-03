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Артем Кузелев

У Salvatore Ferragamo новый генеральный директор

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  • 03 Августа 201811:48
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Итальянский дом моды пригласил Микаэлу Ле Дивелек Лемми возглавить компанию.

Итальянский роскошный бренд сообщил, что бывший исполнительный директор Gucci станет генеральным директором Salvatore Ferragamo. Сегодня марка фиксирует 23-процентный спад прибыли, и именно этой проблемой должна будет в первую очередь заняться Микаэла. В официальном пресс-релизе бренда сообщается, что на новый гендиректор планирует инвестировать больше средств в электронную коммерцию и онлайн-коммуникации. Однако более ощутимые изменения коснутся инвестиций в человеческий ресурс.

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