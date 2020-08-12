У сайта WWD новый исполнительный редактор

Главой редакции назначена Тара Дональдсон, которая также возглавила отдел инклюзивности издательства Fairchild Media.

Журналистка Тара Дональдсон получила сразу два крупных назначения. Она получила должность исполнительного редактора отраслевого портала WWD и пост главы отдела инклюзивности издательского дома Fairchild Media. Ранее Дональдсон возглавляла издание Sourcing Journal, была редактором сообщества в Tripfilms и работала в качестве мерчендайзера в двух марках одежды.

Джеймс Фэллон, редакционный директор WWD и Fairchild Media, отметил: «Опыт Тары в инклюзивности в модной индустрии поможет нам освещать эту проблему в WWD, поскольку мы хотим продолжать поддерживать индустрию на более высоком уровне. Ее опыт в области цифровых технологий также поможет нам разрабатывать форматы и представлять новости с еще большей глубиной и вовлеченностью. Мы очень рады, что она присоединяется к нам».