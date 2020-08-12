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Артем Кузелев

У сайта WWD новый исполнительный редактор

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  • 12 Августа 202011:04

Главой редакции назначена Тара Дональдсон, которая также возглавила отдел инклюзивности издательства Fairchild Media.

Журналистка Тара Дональдсон получила сразу два крупных назначения. Она получила должность исполнительного редактора отраслевого портала WWD и пост главы отдела инклюзивности издательского дома Fairchild Media. Ранее Дональдсон возглавляла издание Sourcing Journal, была редактором сообщества в Tripfilms и работала в качестве мерчендайзера в двух марках одежды.

Джеймс Фэллон, редакционный директор WWD и Fairchild Media, отметил: «Опыт Тары в инклюзивности в модной индустрии поможет нам освещать эту проблему в WWD, поскольку мы хотим продолжать поддерживать индустрию на более высоком уровне. Ее опыт в области цифровых технологий также поможет нам разрабатывать форматы и представлять новости с еще большей глубиной и вовлеченностью. Мы очень рады, что она присоединяется к нам».

 
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