У сети Barneys новый владелец

Знаменитые американские универмаги все же продали, теперь сет ждут большие преобразования.

Новыми владельцами сети Barneys стали компании Authentic Brands Group (ABG) и B. Riley Financial Inc. Инвесторы приобрели универмаги за 271 с небольшим миллион долларов и теперь начнут работу по реорганизации компании. Для начала все магазины сети будут закрыты, а лицензию на бренд перейдет сети универмагов люксового сегмента Saks Fifth Avenue. Весь оставшийся ассортимент будет распродан через сайт Barneys.