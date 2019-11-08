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Артем Кузелев

У сети Barneys новый владелец

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  • 08 Ноября 201911:02

Знаменитые американские универмаги все же продали, теперь сет ждут большие преобразования.

Новыми владельцами сети Barneys стали компании Authentic Brands Group (ABG) и B. Riley Financial Inc. Инвесторы приобрели универмаги за 271 с небольшим миллион долларов и теперь начнут работу по реорганизации компании. Для начала все магазины сети будут закрыты, а лицензию на бренд перейдет сети универмагов люксового сегмента Saks Fifth Avenue. Весь оставшийся ассортимент будет распродан через сайт Barneys.

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