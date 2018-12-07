У шоу Victoria’s Secret оказались самые низкие рейтинги

Эксперты оценили трансляцию показа бельевой марки в этом году как самую провальную за всю историю.

На этой неделе ТВ-аналитики опубликовали статистику, согласно которой в этом году шоу Victoria’s Secret посмотрело рекордно низкое количество зрителей. Если в прошлом году трансляцию показа посмотрели 4,98 млн американцев, то в этом году – лишь 3,3 млн. марке не помогло даже участие в дефиле таких звезд моды, как Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, Бехати Принслу и других ангелов Victoria’s Secret. Эксперты связывают понизившийся рейтинг со скандалом, вызванным комментариями Эда Разека, которые многие сочли неэтичными.