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Victoria’s Secret (161)
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Артем Кузелев

У шоу Victoria’s Secret оказались самые низкие рейтинги

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  • 07 Декабря 201818:35
Сюжеты: Victoria’s Secret

Эксперты оценили трансляцию показа бельевой марки в этом году как самую провальную за всю историю.

На этой неделе ТВ-аналитики опубликовали статистику, согласно которой в этом году шоу Victoria’s Secret посмотрело рекордно низкое количество зрителей. Если в прошлом году трансляцию показа посмотрели 4,98 млн американцев, то в этом году – лишь 3,3 млн. марке не помогло даже участие в дефиле таких звезд моды, как Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, Бехати Принслу и других ангелов Victoria’s Secret. Эксперты связывают понизившийся рейтинг со скандалом, вызванным комментариями Эда Разека, которые многие сочли неэтичными.

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