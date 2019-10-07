У Симон Роша вышел фотобук с портретами Хлое Севиньи и Лили Коул

В книге дизайнер исследует природу женственности при помощи фотообъектива Харли Уэйр.

Французский дизайнер Симон Роша объявила о выпуске собственной фотокниги. Издание посвящено коллекции Simone Rocha текущего сезона и представляет собой презентацию понимания Роша женственности и интимности. Портреты Хлое Севиньи и Лили Коул для книги сделал приятельница дизайнера Харли Уэйр. Приобрести альбом можно уже с этой недели в магазинах Simone Rocha.