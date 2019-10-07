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Артем Кузелев

У Симон Роша вышел фотобук с портретами Хлое Севиньи и Лили Коул

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  • 07 Октября 201910:49
Сюжеты: Chloe Sevigny, Лили Коул (Lily Cole)

В книге дизайнер исследует природу женственности при помощи фотообъектива Харли Уэйр.

Французский дизайнер Симон Роша объявила о выпуске собственной фотокниги. Издание посвящено коллекции Simone Rocha текущего сезона и представляет собой презентацию понимания Роша женственности и интимности. Портреты Хлое Севиньи и Лили Коул для книги сделал приятельница дизайнера Харли Уэйр. Приобрести альбом можно уже с этой недели в магазинах Simone Rocha.

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