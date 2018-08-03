У Sonia Rykiel новый генеральный директор

Легендарный дом моды отметил юбилей и готов начать новую главу своей истории.

С 18 июля 2018 года генеральным директором марки Sonia Rykiel назначен Перри Оостинг. Топ-менеджер ранее работал на разных управленческих должностях в Prada, Bulgari, Gucci и Celine, а в парижский дом пришел вместе с новым инвестором, фондом First Heritage Brands. Под руководством Оостинга компания должна будет выйти на новый уровень рентабельности.