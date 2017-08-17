У Topshop новый креативный директор

Теперь созданием и мужских, и женских коллекций британской марки будет заниматься один человек.

Руководство Topshop и Topman объявило имя нового креативного директора, который займется разработкой коллекций женской и мужской линий. Главным дизайнером компании стал Дэвид Хэгглунд, ранее работавший с H&M и Hugo Boss. Он займет свое место с 4 сентября и заменит ушедших дизайнеров Кейт Фелан и Гордона Ричардсона. Владелец марок Филип Грин сообщил прессе, что такие перемены должны начать «новую эру Topshop и Topman».