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Артем Кузелев

У Topshop новый креативный директор

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  • 17 Августа 201708:36
Сюжеты: Topshop

Теперь созданием и мужских, и женских коллекций британской марки будет заниматься один человек.

Руководство Topshop и Topman объявило имя нового креативного директора, который займется разработкой коллекций женской и мужской линий. Главным дизайнером компании стал Дэвид Хэгглунд, ранее работавший с H&M и Hugo Boss. Он займет свое место с 4 сентября и заменит ушедших дизайнеров Кейт Фелан и Гордона Ричардсона. Владелец марок Филип Грин сообщил прессе, что такие перемены должны начать «новую эру Topshop и Topman».

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