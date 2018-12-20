У украинской версии Vogue новый главред

На замену Ольге Сушко назначен Филипп Власов, ранее возглавлявший раздел «Мода».

После скандала с плагиатом в материалах Ольги Сушко ей пришлось покинуть редакцию. Однако освободившееся место долго не пустовало: стало известно, что новым главным редактором украинского Vogue стал Филипп. Ранее он возглавлял раздел «Мода» в издании, но уже с января займет другую должность. О своем видении развития журнала, Власов сказал: «Украинский Vogue с первого номера не перестает удивлять как своих читателей, так и самых искушенных профессионалов модной индустрии. В условиях быстро меняющегося мира этим мы и продолжим заниматься - придавая новый смысл печатной версии журнала, экспериментируя с цифровыми технологиями, а главное - всегда вдохновляя свою аудиторию».