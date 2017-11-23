У Valentino новый управляющий директор

Глобальными рынками в итальянской компании займется бывший генеральный директор бренда Marc Jacobs.

На днях итальянский дом моды объявил имя нового управляющего директора. Теперь развитием глобальных рынков в Valentino займется Себастьян Зуль, который ранее возглавлял марку Marc Jacobs. Как отмечают эксперты, это назначение делает итальянскую компанию ближе к публичному размещению акций и выход на IPO во второй половине 2018 года.