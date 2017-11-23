Вход
ADV
Интересно
Valentino (186)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У Valentino новый управляющий директор

  • 72
  • 0
  • 23 Ноября 201713:56
Сюжеты: Valentino, Marc Jacobs

Глобальными рынками в итальянской компании займется бывший генеральный директор бренда Marc Jacobs.

На днях итальянский дом моды объявил имя нового управляющего директора. Теперь развитием глобальных рынков в Valentino займется Себастьян Зуль, который ранее возглавлял марку Marc Jacobs. Как отмечают эксперты, это назначение делает итальянскую компанию ближе к публичному размещению акций и выход на IPO во второй половине 2018 года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru