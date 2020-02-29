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Артем Кузелев

У Виктории Бекхэм и Reebok новая совместная коллекция

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  • 29 Февраля 202023:31
Сюжеты: Beckham, Reebok

Дизайнер и марка продолжили коллаборацию капсулой,в которую вошли свитшоты, худи и леггинсы.

Очередная совместная коллекция Виктории Бекхэм и Reebok уже поступила в продажу. На этот раз коллаборация работала с эстетикой 1990-х годов и архивные модели спортивного бренда. Новую капсулу составили кроп-топы, свитшоты, леггинсы и худи. О коллекции Виктория сказала: «Основные принципы новой коллекции – простые линии, урбанистичность и высокая функциональность. В моде это называют термином «брутализм». Также для меня было важно сделать одежду, которая не стесняет движений и приятна на ощупь».

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