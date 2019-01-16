У Вирджила Абло будет одноименная марка

Креативный директор бренда Off-White и мужской линии дома Louis Vuitton запускает новый бренд.

Поклонники Вирджила Абло ждали этого очень давно. Дизайнер сообщил, что запускает новый – одноименный – бренд Virgil Abloh. В данный момент Абло провел релиз дебютной коллекции украшений, дизайн которых базируется на внешнем виде канцелярских скрепок. Пока что украшения были представлены только в инстаграме дизайнера, но во время Недели мужской моды их можно будет купить в поп-ап сторе Off-White.