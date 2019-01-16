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Артем Кузелев

У Вирджила Абло будет одноименная марка

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  • 16 Января 201921:00
Сюжеты: Louis Vuitton

Креативный директор бренда Off-White и мужской линии дома Louis Vuitton запускает новый бренд.

Поклонники Вирджила Абло ждали этого очень давно. Дизайнер сообщил, что запускает новый – одноименный – бренд Virgil Abloh. В данный момент Абло провел релиз дебютной коллекции украшений, дизайн которых базируется на внешнем виде канцелярских скрепок. Пока что украшения были представлены только в инстаграме дизайнера, но во время Недели мужской моды их можно будет купить в поп-ап сторе Off-White.

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