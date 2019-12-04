У Вирджила Абло новый арт-проект

Дизайнер совместно с брендом Baccarat представят на ярмарке Art Basel Miami инсталляцию Crystal Clear.

Дизайнер Вирджил Абло и французская хрустальная мануфактура Baccarat создали инсталляцию для ярмарки современного искусства Art Basel Miami. Увидеть проект Crystal Clear можно уже на этой неделе. В инсталляцию вошли ювелирные украшения с использованием хрусталя Baccarat, осветительные приборы и предметы декора.