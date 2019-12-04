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Артем Кузелев

У Вирджила Абло новый арт-проект

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  • 04 Декабря 201910:32

Дизайнер совместно с брендом Baccarat представят на ярмарке Art Basel Miami инсталляцию Crystal Clear.

Дизайнер Вирджил Абло и французская хрустальная мануфактура Baccarat создали инсталляцию для ярмарки современного искусства Art Basel Miami. Увидеть проект Crystal Clear можно уже на этой неделе. В инсталляцию вошли ювелирные украшения с использованием хрусталя Baccarat, осветительные приборы и предметы декора.

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