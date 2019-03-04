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Артем Кузелев

У Виржини Виар в Chanel будет напарник

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  • 04 Марта 201909:38
Сюжеты: Chanel

После назначения на пост креативного директора парижского дома дизайнер узнала, что будет работать не одна.

Журнал W Magazine сообщает, что в паре с Виржини Виар парижский дом моды возглавит дизайнер Эрик Пфрандер. Однако роли и зоны ответственности креативных директоров будут четко разграничены. Если Виржини останется главным дизайнером и будет отвечать за коллекции, то Пфрандер займется рекламой, маркетингом, съемками и мероприятиями Chanel. Издание подчеркивает: «Если Виар была правой рукой Лагерфельда, то Пфрандер – левой».

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