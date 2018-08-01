Вход
ADV
Интересно
Vogue (786)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У Vogue US новый директор раздела «Мода»

  • 151
  • 0
  • 01 Августа 201810:44
Сюжеты: Vogue

Редакция американского Vogue представила нового сотрудника – директора раздела Fashion.

Вакантное место в редакции американского Vogue заняла Вирджиния Смит. Новый директор раздела «Моды» стала преемницей Тони Гудман, которая недавно официально рассталась с журналом, но продолжит сотрудничество с ним в качестве контрибьютора. Анна Винтур и коллектив, выпускающий издание, поприветствовали нового сотрудника и выразил надежду, что новое назначение окажется выгодным всем.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru