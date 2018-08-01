У Vogue US новый директор раздела «Мода»

Редакция американского Vogue представила нового сотрудника – директора раздела Fashion.
Вакантное место в редакции американского Vogue заняла Вирджиния Смит. Новый директор раздела «Моды» стала преемницей Тони Гудман, которая недавно официально рассталась с журналом, но продолжит сотрудничество с ним в качестве контрибьютора. Анна Винтур и коллектив, выпускающий издание, поприветствовали нового сотрудника и выразил надежду, что новое назначение окажется выгодным всем.
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