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Артем Кузелев

У W Magazine новый главный редактор

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  • 28 Июня 201911:20
Сюжеты: W Magazine

Редакцию легендарного издания впервые за 47 лет возглавила женщина.

На днях новый владелец журнала W, медиакомпания Future Media Group, объявил о том, что Стефано Тонки покидает пост главного редактора журнала W. И вот уже сегодня стало известно, что вакантное место займет стилистка Сара Мунвес, последние два года исполнявшая обязанности фэшн-директора издания. Отмечается, что Мунвес – первая женщина на посту главреда за всю 47-летнюю историю W Magazine.

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