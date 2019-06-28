У W Magazine новый главный редактор

Редакцию легендарного издания впервые за 47 лет возглавила женщина.

На днях новый владелец журнала W, медиакомпания Future Media Group, объявил о том, что Стефано Тонки покидает пост главного редактора журнала W. И вот уже сегодня стало известно, что вакантное место займет стилистка Сара Мунвес, последние два года исполнявшая обязанности фэшн-директора издания. Отмечается, что Мунвес – первая женщина на посту главреда за всю 47-летнюю историю W Magazine.