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Артем Кузелев

У Zara проблемы на российском рынке

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  • 30 Января 201713:36
Сюжеты: Zara

Вероятнее всего, некоторые товары испанской марки скоро исчезнут из магазинов России.

На днях стало известно, что не весь ассортимент испанского ритейлера соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Проблема может быть решена путем устранения нарушений или же за счет ликвидации некоторых категорий товаров из российских магазинов. Как сообщает Министерство промышленности и торговли России, на данный момент речь идет о трех товарных позициях.

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