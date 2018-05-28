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Артем Кузелев

У журнала Vanity Fair новый директор раздела «Мода»

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  • 28 Мая 201811:05
Сюжеты: Vanity Fair

На днях новым фэшн-директором издания стала Самира Наср, ранее занимавшая такую же позицию в Elle.

Расставшись с Майклом Карлом, руководство журнала Vanity Fair поспешило назвать имя нового исполнительного директора раздела «Мода». Теперь эту должность в издании занимает Самира Наср, которая ранее исполняла эти же обязанности в американской версии Elle. Однако теперь на Наср будут возложены обязанности не только фэшн-директора, но и задачи по креативу.

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