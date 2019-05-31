Участники и деловая программа Bee-Together

5 - 6 июня 2019 года в Москве состоится 7-я Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER. Проект, организованный Русской ассоциацией РАФИ, проводится с 2016 года. 7-я выставка-платформа BEE-TOGETHER представит более 70 производственных предприятий, каждое их которых обладает уникальной экспертизой в своей области и имеет многолетний опыт работы на рынке.

Среди крупносерийных производств посетителям выставки будут представлены такие как «Славянка» (бренд Truvor), Neith Group, «Добрянка», Uztex Group, Ярославская трикотажная фабрика, Igor Plaxa, Zibroo Design, Тверская швейная фабрика и другие. В категории мелкосерийного производства, среди прочих, примут участие известные компании из Нижнего Новгорода – Ola Parle и Fors, а в разделе «Салон тканей и комплектующих» свои новые разработки презентуют такие игроки как «Текстиль Дизайн», «Камволь», «Мостекс» и многие другие.

За три года работы выставка-платформа BEE-TOGETHER стала индикатором ключевых изменений, происходящих в российской и международной легкой промышленности. На волне интереса российских модных брендов к размещению заказов на пошив на «домашних» предприятиях, новый курс рубля удорожил выпуск продукции в Китае и других странах Юго-Восточной Азии и заставил задуматься о переносе производства на фабрики в Евразийском Экономическом Союзе. Участники первых выпусков BEE-TOGETHER - швейные предприятия России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана - провели более тысячи встреч с представителями ритейла, и выяснилось, что многие фабрики, годами простаивавшие без заказов, оказались не готовы удовлетворять современные запросы рынка.

Начиная с третьего-четвертого выпусков, экспоненты выставки-платформы, опираясь на информацию о востребованных сегментах продукции, которую они получили в ходе общения с потенциальными клиентами, активно модернизировали свои производственные мощности и осваивали актуальные направления выпуска продукции. Огромную помощь в этом оказали государственные организации, призванные поддержать предприятия легпрома в части развития отечественной индустрии и выхода игроков на внешние рынки, в том числе используя такую рабочую и эффективную площадку как BEE-TOGETHER.

Сегодня мы наблюдаем новый растущий тренд. К швейным предприятиям на территории ЕАЭС начинают активно присматриваться европейские компании. Помимо ряда усложняющих ввоз готовой продукции обстоятельств – от логистики до сертификации и маркировки – существует еще одна очевидная причина: производить дешевле там, где осуществляются продажи. Согласно докладу Совета Евразийской экономической комиссии, уже в 2017 году текстильное и швейное производство на территории стран ЕАЭС выросло на 5,6%. Зарубежные бренды, особенно те, которые успешно продаются в России, заинтересованы отшиваться на территории Таможенного союза, поскольку это значительно сокращает расходы, а, следовательно, заметно снижает и себестоимость товара.

Заинтересованность европейских брендов в том, чтобы выпускать продукт по доступной цене и быстро реагировать на изменения спроса на рынке, наглядно проявляется в предстоящем 7-м выпуске BEE-TOGETHER. Компании из Германии, Италии и других стран континента выражают желание знакомиться с предложениями швейных предприятий России и стран-соседей, представленных на международной выставке-платформе.

BEE-TOGETHER это не только уникальная для российского рынка возможность напрямую связаться c фабриками из двух десятков стран и заключить выгодные контракты, но и превосходный способ изучить актуальные тенденции на рынке, вовремя сделать вывод и занять именно ту нишу, которая приведет к успеху.

Ирина Джавадова, руководитель направления текстильных продаж «Смарт-Т» (Россия): «Такие платформы как BEE-TOGETHER объединяют профессионалов. Любой бизнес состоит из множества компонентов – и все они представлены на этой площадке: поставщики текстиля, фурнитуры, оборудования и швейные предприятия. Посетители и участники могут найти здесь возможности расширения бизнеса, поставщики и потребители становятся ближе друг к другу».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА BEE-TOGETHER – 05 июня 2019 года

Деловая программа - в новом сезоне пройдет в формате телевизионной студии. Эксперты PROfashion Consulting проведут ряд интервью с приглашенными гостями, которые смогут озвучить собственную точку зрения и поделиться экспертизой по заданной тематике. Все интервью будут записаны на видео, а у слушателей, заинтересованных в личном общении с гостями и экспертами будет возможность поговорить с каждым лично, после интервью.

11.00 – 12.00

Интервью: TV Shop как альтернативный канал продаж в России

- Кто этот покупатель, который делает обороты ТВ-продажам?

- Какие товары пользуются наибольшим спросом в fashion-сегменте? По какой цене?

- Какой оборот возможен для сегмента одежды?

- Какие условия для брендов и насколько это выгодно с точки зрения бизнеса?

- Как отбираются бренды в TV Shop?

Интервьюер: Станислава Нажмитдинова, основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ, эксперт PROfashion Consulting

Гости: Ксения Фэшен, основатель бренда «Полное счастье» и бренда Happiness; Ольга Турчина, руководитель департамента закупок TOP SHOP

12.00 – 13.00

Интервью: Грамотная организация выставочного и рабочего пространства офиса при производстве или дистрибуции

Интервьюер: Марина Полковникова, основатель агентства VMC Retail, эксперт PROfashion Consulting

Гость: Сергей Безкоровайный, генеральный директор бренда Bezko

13.00 – 14.00

Интервью: Диалог между брендами и производством. Как эффективно организовать производство одежды на заказ

- Работа с кроеным трикотажем.

- Развитие швейных производств - сложности, перспективы, автоматизация.

- Маркетинг для производств.

- Нужно ли бренду свое производство?

- Создание бренда производства и собственника.

14.00 – 15.00

Интервью: Маркетплейс и e-commerce для производителей одежды

- Преимущества и недостатки работы с маркетплейс в сравнении с собственным магазином.

- Условия размещения на маркетплейс и организация доставки.

Интервьюер: Станислава Нажмитдинова, основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ, эксперт PROfashion Consulting

Гости: Алексей Пролыгин, СОО компании Гулливер бизнес-единица «Детская одежда»; Ольга Скобина, представитель компании Butik.ru

15.00 – 16.00

Мастер-класс «Мотивируем сотрудников по продажам при производстве и дистрибуции одежды»

- Почему сотрудники приходят работать в сферу продаж?

- Какова стоимость выполнения стандартов по продажам?

- Социальный пакет и социальные гарантии – в чем разница?

- KPI, как инструмент постановки задач и контроля.

- Инструменты нематериальной мотивации персонала.

Ведущий: Алексей Пляшешников, Управляющий партнер Компании Retail Advisor, эксперт PROfashion Consulting

Регистрация на мероприятие

Вход бесплатный, по предварительной регистрации и модерации

*в программе возможны изменения

Организатор:

Русская Ассоциация РАФИ создана в 2015 году. Миссия РАФИ – объединить компании, задействованные в процессе создания и производства одежды, оказать содействие в налаживании эффективных бизнес контактов и выходе на новые рынки. За три года работы Ассоциации в ее состав вошло более 170 предприятий легкой промышленности и торговли.

Даты проведения выставки:

5-6 июня 2019 г. / 13-14 ноября 2019 г.

Место проведения:

Москва, Площадь Европы д.2, Отель «Рэдиссон Славянская»