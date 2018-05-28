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Артем Кузелев

Учебник по дизайну от Вирджила Абло

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  • 28 Мая 201811:07
Сюжеты: Louis Vuitton

Креативный директор Louis Vuitton и Off-White выпустит книгу,в  которой расскажет о создании собственного языка дизайна.

Недавно Вирджил Абло прочитал большую лекцию в Гарвардском университете. Выступление дизайнера вызвало восторг публики, поэтому было решено издать его расширенную версию отдельной книгой. Пособие выйдет в рамках серии The Incidents, которую Школа дизайна Гарварда выпускает с 1936 года. В издании можно будет найти полезные и практичные советы Абло, которые пригодятся тем, кто только начинает творческий путь. Кроме того, дизайнер расскажет на страницах книги о самом процессе дизайна и своих методах решения конкретных проблем и создания цельного образа.

Презентация издания пройдет на Венецианской биеннале. Затем книга появится в продаже по цене 14 долларов за экземпляр.

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