Учебник по дизайну от Вирджила Абло

Креативный директор Louis Vuitton и Off-White выпустит книгу,в которой расскажет о создании собственного языка дизайна.

Недавно Вирджил Абло прочитал большую лекцию в Гарвардском университете. Выступление дизайнера вызвало восторг публики, поэтому было решено издать его расширенную версию отдельной книгой. Пособие выйдет в рамках серии The Incidents, которую Школа дизайна Гарварда выпускает с 1936 года. В издании можно будет найти полезные и практичные советы Абло, которые пригодятся тем, кто только начинает творческий путь. Кроме того, дизайнер расскажет на страницах книги о самом процессе дизайна и своих методах решения конкретных проблем и создания цельного образа.

Презентация издания пройдет на Венецианской биеннале. Затем книга появится в продаже по цене 14 долларов за экземпляр.