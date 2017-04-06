Удачная выставка Fashion Access в Гонконге в марте 2017

29-31 Марта 2017 в Гонконге удачно завершились выставки Fashion Access и APLF Leather&Materials организованные UBM Group. Коллекции Осень / Зима 2017-2018 представлялись все три дня бизнес работы выставок. Участники выставки и покупатели были удовлетворены и с оптимизмом смотрят на будущее сотрудничество с Китаем и другими регионами Азии.

По результатам байеры известных брендов работали на выставке, в том числе из следующих компаний: Metrocity из Кореи, Li & Fung, French Connection, IT Apparels из Гонконга, Abahouse из Японии, PaoloConte, Vitacchi и YouthStore.Ru из России, Zalora из Сингапура, Le Кашемир и Hircus из Великобритании, The Sak Brand Group из США и многие многие другие.

Акцент делается на прямые и личные контакты, которые поддерживаются сопутствующей программой семинаров, форумов, конкурсов и отраслевых наград.

Были представлены 150 экспонентов из 18 стран и регионов, 30 экспонентов из них учавствовали в APLF Leather&Materials, выставке, посвященной нововведениям по работе с кожей и новым передовым материалам.

Два раза в год, отобранные экспоненты награждаются за их изделия превосходного дизайна и качества в номинациях Best of APLF Awards (BOAA).

Полную информацию о событиях найдете здесь http://www.fashionaccess.aplf.com/