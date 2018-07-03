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Зубарева Екатерина Викторовна

Плащ Wonder Jacket – еще одна новинка от итальянского бренда Save My Bag

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  • 03 Июля 201818:07
Переменчивая российская погода заставляет нас быть готовыми к любым сюрпризам. Новинка от итальянского бренда Save My Bag будто специально создавалась для российских модниц. Бренд представляет плащ Wonder Jacket из инновационной непромокаемой ткани. Модель в стиле кэжл идеально подходит для повседневной городской жизни. Простой крой, комфортная длина изделия, позволяют носить плащ и с джинсами и короткой юбкой. Wonder Jacket задуман как динамичный и неординарный, поэтому выпускается с длиной рукава в три четверти, а пуговицы стилизованы под изящные жемчужинки. Новинка от Save My Bag выпускается в двух размерах – XS-S, M-L и в двух цветовых решениях – однотонный красный (Carnaby) и белая пудра с фантазийным принтом (Tattoo Cipria).
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