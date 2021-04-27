Удобство и стиль для всех: Shopping Live впервые запустил линейку мужской одежды

Телемагазин Shopping Live впервые представил ассортимент мужской одежды и обуви в весеннем сезоне 2021. Теперь мужчины могут создать индивидуальный образ из casual-коллекций двух международных брендов.

Shopping Live на протяжении 10 лет покоряет сердца телезрительниц современными нарядами. Однако недавно магазин решил расширить ассортимент и предложил мужскую линию одежды.

«Особенность рроссийской женщины в том, что она покупает одежду не только себе, но и сыну, мужу. Это отличает опыт нашей компании на российском рынке от итальянских и немецких коллег: там зрительницы редко приобретают одежду в подарок, чаще подбирая образы для себя. Именно эта специфика заботливых российских покупательниц мотивировала нас запустить продажу одежды и обуви для мужчин. Прежде мы тщательно изучили поведение аудитории и решили проверить эту гипотезу на практике. Оказалось, мы не ошибались: продажи успешно стартовали, и сейчас мы хотим расширять ассортимент для мужчин», — комментирует директор маркетингу Shopping Live Анна Коробицына.

Мужская линия на Shopping Live сейчас представлена двумя брендами. Модный немецкий бренд Lerros, основанный в 1979 году, поначалу выпускал спортивные мужские сорочки, но на сегодняшний день значительно расширил ассортимент: в эфире и на сайте Shopping Live можно увидеть рубашки, брюки, куртки и футболки на каждый день.

Кроме одежды, у Shopping Live появилась и мужская обувь бренда Ara. Компания также родом из Германии, уже 80 лет создает первоклассную обувь, сочетающую удобство и стиль. Бренд завоевал мировую популярность и лояльность покупателей благодаря прочным дышащим материалам: натуральной коже, проходящей более 25 стадий обработки, а также нубуку, замше. Чтобы обувь удобнее сидела на ноге, при производстве бренд учитывает анатомические особенности стопы, предусматривает три степени полноты обуви и специальные массажные и поддерживающие стельки.

Приобрести одежду и обувь мужской линейки можно, сделав заказ во время эфира, пока ведущие подробно рассказывают о товарах и показывают их «в действии», или оформив интернет-заказ на сайте или мобильном приложении с доставкой до двери, на почту или в пункт самовывоза. Первый опыт компании в запуске мужской коллекции имел большой успех — в перспективе магазин планирует увеличивать число мужских брендов в своем арсенале.